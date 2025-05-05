Песков: Россия не вмешивается в ситуацию с признанием АдГ экстремистской партией

Tекст: Ольга Иванова

Россия не будет вмешиваться в ситуацию с признанием партии «Альтернатива для Германии» экстремистской, передает ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, это вопрос внутренней политики Германии, и российская сторона не имеет ни права, ни намерения в него вмешиваться.

В то же время представитель Кремля отметил, что европейский политический ландшафт «полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своими убеждениями в доминирующий мейнстрим».

Эти слова прозвучали в контексте обсуждения решения о признании АдГ экстремистской партией и реакции на подобные действия внутри Евросоюза.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.