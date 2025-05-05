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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своём соку, у нас есть партнёры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 12:01 • Новости дня

    В Германии сформирован новый кабинет министров под руководством Мерца

    Bloomberg: В правительство Мерца в Германии вошли новички и прежние министры

    Tекст: Вера Басилая

    Список новых членов правительства завершился после одобрения кандидатов от Социал-демократической партии, финансами займется Ларс Клинкбайль, а обороной продолжит руководить Борис Писториус, сообщает Bloomberg.

    Ключевые кадровые назначения в новом правительстве Германии завершены после того, как социал-демократы выбрали сочетание ветеранов и новичков для своего кабинета, поскольку на правящую коалицию во главе с консервативным канцлером Фридрихом Мерцем нарастает давление с целью решения проблем страны, передает Bloomberg.

    Вице-канцлером и министром финансов стал Ларс Клинкбайль, ранее возглавлявший фракцию СДПГ в Бундестаге. Клинкбайль, несмотря на ограниченный опыт в экономике, возглавит финансовую политику в условиях роста госзаимствований и инвестиций, а также будет курировать модернизацию вооруженных сил.

    Руководить экономическим блок назначена Катарина Рейхе из ХДС, имевшая опыт руководства в Westenergie AG и работы в Бундестаге. Ее кандидатура вызвала споры из-за связей с бизнес-структурами. Внешнеполитическое ведомство возглавил Иоганн Вадепуль, сторонник поддержки Украины и укрепления связей с ЕС и НАТО, который ранее был членом Бундестага и волонтером в вооруженных силах.

    Министром обороны остался Борис Писториус, получивший высокую популярность за прямолинейность и готовящийся к масштабным закупкам для армии. Внутренними делами займется Александр Добриндт от ХСС, которому предстоит реализовать ужесточение миграционной политики, пообещанное избирателям.

    «Будут приняты немедленные решения для усиления контроля на границах», – заявлял Добриндт.

    Канцелярию возглавил Торстен Фрай из ХДС, ранее управлявший парламентской фракцией консерваторов. Фрай известен дисциплинированным стилем, лояльностью и способностью предотвращать внутренние конфликты.

    В новый кабинет также вошли Баэрбель Бас (труд), Стефани Хубиг (юстиция), Карстен Шнайдер (экология), Верена Хуберц (жилье) и Реем Алабали-Радован (развитие).

    Ранее Bild сообщил о сохранении поста министра обороны ФРГ за Борисом Писториусом.

    Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров нового правительства ФРГ.

    Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рисковала потерять возможность формировать большинство в парламенте, поскольку их результат составлял только 41% при необходимом минимуме в 46%.

    Между тем, ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Это первый случай в современной истории ФРГ, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.

    2 мая 2025, 15:06 • Новости дня
    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской

    Медведев объяснил признание АдГ экстремистами борьбой за рейтинги

    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правящие партии Германии – Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия – считают экстремистами тех, кто опережает их по популярности, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети написал, что правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, у кого более высокий рейтинг, передает ТАСС. Так он прокомментировал недавнее решение классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как угрозу демократии.

    «АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», – отметил Медведев по-английски.

    Теперь власти Германии могут осуществлять наблюдение за членами АдГ, включая прослушивание телефонных разговоров, однако сама партия пока не запрещена. Запретить ее может только Федеральный конституционный суд. Если это произойдет, АдГ станет третьей партией, подвергшейся запрету в истории Германии после Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году.

    Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

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    2 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    @ Chip Somodevilla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты больше других сделали для того, чтобы союзники победили во Второй мировой войне, заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

    В обращении на 8 мая как ко Дню победы Трамп заявил, что Америка «сделала больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой», передает RT.

    По его словам, никто не был близок к США «по силе, храбрости или военному мастерству».

    Ранее Трамп заявил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Опрос: Две трети немцев признали АдГ экстремистской

    Опрос: Две трети немцев признали АдГ экстремистской, 48% поддержали возможный запрет

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство граждан Германии связывает АдГ с экстремизмом, а почти половина опрошенных положительно относится к вероятности запрета партии.

    Результаты опроса института Insa для газеты Bild, передает РИА «Новости», свидетельствуют, что 61% жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской, а 48% поддерживают идею ее запрета.

    При этом 31% респондентов не согласен с формулировкой о правоэкстремизме, а 8% не смогли определиться с ответом.

    Для 79% мнение ведомства по охране конституции, признавшего АдГ правоэкстремистской на всей территории Германии, не изменило отношение к партии.

    Само решение ведомства расширяет возможности наблюдения за деятельностью АдГ и может стать промежуточным шагом к ее запрету.

    Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель считают, что такие меры наносят удар по демократическим институтам страны.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал взвешенно подходить к вопросу возможного запрета. Опрос был проведен среди 1001 жителя Германии 2-3 мая, его погрешность не указана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ вызовут рост недовольства внутри Германии.

    Руководство самой партии считает, что решение контрразведки признать всю организацию правоэкстремистской угрожает демократии и связано с политической борьбой.

    Коментарии (8)
    2 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    Контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией
    Контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией по всей стране, передает РИА «Новости». В заявлении немецкой контрразведки говорится: «Ведомство по охране конституции ФРГ признало »Альтернативу для Германии« (АдГ) чисто правоэкстремистским движением».

    Отмечается, что в 2023 году ведомство уже присвоило статус экстремистских отделениям АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, что дало федеральным властям право использовать дополнительные меры наблюдения и контроля за деятельностью партии.

    До сих пор на федеральном уровне АдГ лишь подозревалась в экстремизме – этот статус подразумевал меньшую угрозу. В июне прошлого года Институт прав человека Германии опубликовал доклад, в котором заявлялось, что условия для запрета АдГ уже выполнены. Представители самой партии обвинили власти страны в преследовании и попытках подавления инакомыслия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров нового правительства ФРГ, при этом правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рискует потерять возможность формировать большинство, поскольку их общий результат по последним опросам составляет лишь 41% при необходимом минимуме в 46%, а партия Мерца также ослабила бойкот «Альтернативы для Германии».

    Коментарии (12)
    3 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Вэнс обвинил немецкий истеблишмент в «восстановлении» Берлинской стены
    Вэнс обвинил немецкий истеблишмент в «восстановлении» Берлинской стены
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии политический истеблишмент, пытаясь уничтожить партию «Альтернатива для Германии», восстановил Берлинскую стену, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «АдГ – самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная партия Восточной Германии», – заявил Вэнс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он отметил, что «бюрократы пытаются ее уничтожить». Вэнс заявил, что разрушенную в прошлом Западом Берлинскую стену вновь возводит не СССР или Россия, а немецкий истеблишмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал тиранией признание партии «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией. Американский бизнесмен Илон Маск счел потенциальный запрет «Альтернативы для Германии» атакой на демократию.

    Коментарии (2)
    3 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    МИД Германии ответил на обвинения со стороны Рубио из-за АдГ

    МИД Германии назвал «демократией» признание АдГ экстремистской организацией

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Германии прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, который раскритиковал придание статуса правоэкстремистской организации партии «Альтернатива для Германии».

    «Это демократия», – заявил МИД Германии в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как заявило министерство, решение было принято по результатам «досконального и независимого расследования». Подчеркивается, что расследование проводилось для «защиты конституции и главенства закона», передает ТАСС.

    Отмечается, что «последнее слово за независимыми судами». МИД заявил, что Германия «извлекла урок» из собственной истории. «Необходимо остановить правый экстремизм», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Рубио заявил, что такие действия являются примером скрытой тирании, а американский бизнесмен Илон Маск подчеркнул, что потенциальный запрет «Альтернативы для Германии» станет атакой на демократию.

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    3 мая 2025, 22:01 • Новости дня
    В Германии предложила заменить НАТО новым альянсом с Россией и США

    Левая партия ФРГ призвала заменить НАТО альянсом с Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США, заявив о необходимости перемирия на Украине.

    Сопредседатель Левой партии Ян ван Акен заявил, что партия выступает за замену НАТО на коллективную систему безопасности с участием России и США. По его словам, речь идет о создании структуры, напоминающей ОЭСР 2.0, которая станет альянсом мира и обороны, передает ТАСС.

    Ван Акен отметил, что НАТО, по мнению партии, не имеет будущего и в случае создания новой системы потребуется около десяти лет на укрепление доверия между странами-участниками, все это время НАТО продолжила бы существовать.

    Он также высказался за вывод американских войск из Германии и вывоз американского ядерного оружия. По мнению политика, обычных вооружений достаточно для защиты ФРГ, учитывая наличие более 400 единиц ядерного оружия в Европе.

    Ван Акен подчеркнул, что партия против размещения британских и французских ядерных ракет на территории Германии, а также против обладания страной собственным ядерным оружием.

    Относительно конфликта на Украине сопредседатель ЛП заявил, что партия выступает за немедленное перемирие и привлечение Китая в качестве посредника для мирных переговоров. Он также считает, что будущему канцлеру Мерцу следовало бы инициировать новый формат между Брюсселем и Пекином для переговоров о мире.

    Соединённые Штаты рассмотрели возможность вывода своих военных из Европы, что привело к разногласиям среди стран НАТО.

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    2 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Рубио назвал тиранией признание экстремистской АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Придание статуса правоэкстремистской организации партии «Альтернатива для Германии» являет собой пример скрытой тирании, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия, это – замаскированная тирания», – цитирует Рубио ТАСС.

    Он добавил, что иммиграционная политика немецких властей является экстремистской, поскольку предусматривает открытость границ, против которой выступает АдГ.

    Напомним, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, обозначив ее как правоэкстремистскую.

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    2 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Полиция сообщила о восьми раненых после наезда в Штутгарте

    Полиция сообщила о восьми пострадавших при наезде Mercedes на толпу в центре Штутгарта

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наезда внедорожника Mercedes на прохожих в центре Штутгарта пострадали восемь человек, трое из которых получили тяжелые травмы, сообщила полиция города.

    Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Штутгарта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные городской полиции в X.

    По словам правоохранителей, «по последней информации, пострадали восемь человек, трое получили тяжелые травмы». Как минимум одного потерпевшего доставили в реанимацию.

    Инцидент произошел около 17.50 по местному времени на улице Шарлоттенштрассе, неподалеку от станции городской электрички. За рулем находился водитель черного внедорожника Mercedes, его задержали на месте происшествия, он не пострадал и сейчас дает показания полиции.

    Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет. По предварительным данным расследования, происшествие рассматривается как трагическое дорожно-транспортное происшествие. «На настоящий момент нет данных, указывающих на теракт или умышленное преступление», – заявили в полиции Штутгарта.

    Причины случившегося еще уточняются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Штутгарт автомобиль врезался в толпу граждан.

    На прошлой неделе на уличном фестивале в Ванкувере внедорожник врезался в толпу, что привело к жертвам среди посетителей.

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    2 мая 2025, 20:06 • Новости дня
    Машина въехала в толпу людей в Штутгарте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецком городе Штутгарт автомобиль врезался в толпу граждан, есть пострадавшие, сообщила городская полиция вечером в пятницу.

    Инцидент произошел в центре города, сообщили в полиции, передает ТАСС.

    Агентство dpa уточнило, что пострадали минимум три человека, задержан водитель.

    В конце апреля в Канаде на уличном фестивале внедорожник врезался в толпу, погибли несколько человек.

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    2 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Депутат Бундестага призвал упразднить контрразведку ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как партия «Альтернатива для Германии» была признана «правоэкстремистской», депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

    Депутат Бундестага и внешний эксперт фракции АдГ Штеффен Котре выступил с резкой критикой Федерального ведомства по охране конституции, передает ТАСС. Котре заявил, что «предполагаемая классификация АдГ как правоэкстремистской партии стала последней каплей». По его словам, структура, допустившая такое решение, «уже не может быть реформирована, ее можно только упразднить». Такое заявление он сделал на фоне решения ведомства признать АдГ «правоэкстремистской» партией, что вызвало широкий резонанс в немецком обществе и политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, подчеркнув ее правоэкстремистский характер.

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    2 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    Маск назвал возможный запрет АдГ атакой на демократию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потенциальный запрет немецкой партии «Альтернатива для Германии» станет атакой на демократию, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

    «Запрет центристской АдГ, самой популярной [в Германии] партии, стал бы радикальной атакой на демократию», – написал Маск в X.

    Немецкие спецслужбы включили «Альтернативу для Германии» в перечень экстремистских организаций. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подобные действия являют собой пример скрытой тирании.

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    2 мая 2025, 15:16 • Новости дня
    Лидеры АдГ пообещали защищаться от обвинений в экстремизме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» считает, что решение контрразведки ФРГ признать всю организацию правоэкстремистской угрожает демократии и связано с политической борьбой.

    Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель и Тино Хрупалла считают, что решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, признавшее всю партию правоэкстремистской, является серьезным ударом по демократии страны, передает ТАСС. По их словам, в существующих опросах АдГ занимает лидирующие позиции, а действия контрразведки происходят за несколько дней до смены правительства и в условиях отсутствия ее президента.

    В заявлении Вайдель и Хрупалла отмечается, что партию умышленно дискредитируют и криминализируют как оппозиционную силу, а подобные шаги являются политически мотивированным вмешательством в демократический процесс. «АдГ продолжит защищать себя юридическими средствами от клеветы, которая ставит под угрозу демократию», – говорится в заявлении лидеров.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя решение контрразведки, призвал не торопиться с возможной процедурой запрета партии и отметил, что любая подобная мера требует тщательного рассмотрения, передает РИА «Новости». По мнению Шольца, поспешных решений быть не должно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, обозначив ее как правоэкстремистскую, а депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции на этом фоне.

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    2 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Театр в Германии отменил концерт Депардье из-за запрета на выезд актера из Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организаторы концерта актера Жерара Депардье в немецком городе Путбус решили отменить выступление французского артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

    Причиной отмены стала невозможность актера покинуть Францию, где он обвиняется в домогательствах, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Руководитель театра Петер Гества рассказал, что о запрете на выезд Депардье стало известно лишь за день до мероприятия, когда французская прокуратура потребовала у актера его паспорт.  Билеты на концерт были полностью распроданы.

    Суд во Франции должен рассмотреть дело Депардье 13 мая. Обвинения против артиста выдвинули две сотрудницы киностудии, заявив, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» он позволял себе непристойные шутки и прикосновения.

    Ранее СМИ сообщали, что Депардье планирует переезд в Россию, чтобы избежать уголовного преследования во Франции.

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    3 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    Орбан пообещал поддержку Венгрии лидеру АдГ Вайдель

    Премьер Венгрии Орбан поддержал Вайдель после признания АдГ экстремистами

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил главу партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель в поддержке Будапешта после признания АдГ правоэкстремистской по всей Германии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал поддержку лидеру партии «Альтернатива для Германии» Алисе Вайдель на фоне признания АдГ правоэкстремистской на территории всей Германии, передает РИА «Новости».

    Орбан опубликовал в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) обращение к Вайдель:: «Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас».

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри страны.

    Ведомство по охране конституции Германии ранее признало АдГ правоэкстремистской организацией на всей территории.

    Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что запрет АдГ может изменить Европу до неузнаваемости.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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