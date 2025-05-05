В Германии сформирован новый кабинет министров под руководством Мерца

Bloomberg: В правительство Мерца в Германии вошли новички и прежние министры

Tекст: Вера Басилая

Ключевые кадровые назначения в новом правительстве Германии завершены после того, как социал-демократы выбрали сочетание ветеранов и новичков для своего кабинета, поскольку на правящую коалицию во главе с консервативным канцлером Фридрихом Мерцем нарастает давление с целью решения проблем страны, передает Bloomberg.

Вице-канцлером и министром финансов стал Ларс Клинкбайль, ранее возглавлявший фракцию СДПГ в Бундестаге. Клинкбайль, несмотря на ограниченный опыт в экономике, возглавит финансовую политику в условиях роста госзаимствований и инвестиций, а также будет курировать модернизацию вооруженных сил.

Руководить экономическим блок назначена Катарина Рейхе из ХДС, имевшая опыт руководства в Westenergie AG и работы в Бундестаге. Ее кандидатура вызвала споры из-за связей с бизнес-структурами. Внешнеполитическое ведомство возглавил Иоганн Вадепуль, сторонник поддержки Украины и укрепления связей с ЕС и НАТО, который ранее был членом Бундестага и волонтером в вооруженных силах.

Министром обороны остался Борис Писториус, получивший высокую популярность за прямолинейность и готовящийся к масштабным закупкам для армии. Внутренними делами займется Александр Добриндт от ХСС, которому предстоит реализовать ужесточение миграционной политики, пообещанное избирателям.

«Будут приняты немедленные решения для усиления контроля на границах», – заявлял Добриндт.

Канцелярию возглавил Торстен Фрай из ХДС, ранее управлявший парламентской фракцией консерваторов. Фрай известен дисциплинированным стилем, лояльностью и способностью предотвращать внутренние конфликты.

В новый кабинет также вошли Баэрбель Бас (труд), Стефани Хубиг (юстиция), Карстен Шнайдер (экология), Верена Хуберц (жилье) и Реем Алабали-Радован (развитие).



Ранее Bild сообщил о сохранении поста министра обороны ФРГ за Борисом Писториусом.

Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров нового правительства ФРГ.

Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рисковала потерять возможность формировать большинство в парламенте, поскольку их результат составлял только 41% при необходимом минимуме в 46%.

Между тем, ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Это первый случай в современной истории ФРГ, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.