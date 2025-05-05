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В Москве водителей попросили не выезжать вечером на летней резине
Департамент транспорта Москвы рекомендовал не выезжать на летней резине вечером
Столичный дептранс предупредил о неблагоприятных погодных условиях и призвал автомобилистов не планировать поездки на летней резине с 21.00 5 мая до утра 6 мая.
Автомобилистам Москвы рекомендовали отказаться от поездок на летней резине вечером 5 мая, передает Telegram-канал Департамент транспорта Москвы. Причиной стали прогнозы дождя, мокрого снега и сильного ветра в ночь на понедельник.
«Этой ночью в Москве ожидаются дождь, мокрый снег и местами сильный ветер. Водителям лучше отложить поездки в промежутке с 21.00 до 6.00 и не выезжать на летней резине. Из-за вероятности выпадения мокрого снега рекомендуем автомобилистам быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения. Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения», – говорится в сообщении.
За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. В случае выявления сломанных знаков или светофоров автомобилистам советуют звонить по номеру 3210 с мобильного телефона.
Ранее столичный главк МЧС предупредил о дожде и мокром снеге с порывами ветра до 15 метров в секунду в ночь на 6 мая в Москве и Подмосковье.
В начале мая снегопад привел к падению деревьев и отключению электричества в районах Москвы и области. Энергоаварию в Подмосковье назвали самой крупной за последние 15 лет.