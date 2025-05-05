Tекст: Вера Басилая

Музыкальные вечера в Бразилии были организованы Общественной палатой России при участии Петра Лундстрема и Михаила Нора совместно с оркестром Университета Сан-Паулу. К проекту присоединились маэстро Рубенс Рикьярди и виолончелист Андре Микелетти. Программа включала произведения русских и бразильских композиторов, а также знаменитые песни военных лет.

Концерты прошли в Сан-Карлосе, Рибейран-Прету и Рио-де-Жанейро, собрав в общей сложности более 2 тыс. зрителей. Во всех городах публику особенно впечатлили выступления российских артистов, которых встречали овациями и приглашали на бис.

Петр Лундстрем провел мастер-классы для студентов Университета Сан-Паулу, где молодые музыканты учились новым подходам в интерпретации произведений и обменивались опытом.

«Концерты к юбилею Победы в Бразилии стали позитивным примером общественной дипломатии. Музыка помогает выстраивать взаимопонимание, даже с учетом языковых барьеров. Этот проект – яркий пример общественной дипломатии, обогащающей двусторонние отношения искренним сотрудничеством и прославляющей героизм советских воинов», – прокомментировал Никита Анисимов, член Общественной палаты России.

Петр Лундстрем отметил значимость концертов для укрепления исторической памяти и развития культурного диалога между Россией и Бразилией.

«Мы гордимся тем, что смогли привлечь такое количество зрителей к важной теме исторической памяти. К тому же, такие музыкальные программы – это отличная возможность представлять российскую культуру за рубежом. Одна из наших главных задач – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции», – отметил Лундстрем.

«Проект стал настоящим мостом между культурами, объединив российских и бразильских артистов. Музыкальные вечера не только подчеркнули историческую значимость 80-летия Победы, но и стали платформой для культурного обмена», – подчеркнул дирижер Филармонического оркестра Университета Сан-Паулу Рубенс Рикьярди.

Проект стал частью системной работы по развитию культурных и дипломатических связей между Россией и Латинской Америкой. Организаторы отмечают, что музыкальные вечера стали не только праздником, но и важным вкладом в сохранение исторической памяти для будущих поколений.