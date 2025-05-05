То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Монеточка подала заявку на прекращение деятельности ИП
Елизавета Гырдымова* (признана в России иноагентом), известная как Монеточка, оформила документы для официального прекращения своего статуса индивидуального предпринимателя в России.
Гырдымова подала заявку на ликвидацию своего ИП, передает РИА «Новости». Данные об этом содержатся в сервисе автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус».
В карточке физлица отмечено: «Документы на внесение изменений в ЕГРИП: Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».
Основной вид деятельности ИП певицы относится к исполнительским искусствам. ИП было зарегистрировано 31 августа 2018 года.
Гырдымова была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Минюст ранее информировал, что Монеточка собирала деньги для поддержки Украины, получала средства от иностранных источников, выступала против спецоперации и проживает за пределами России.
В прошлом году Гырдымова была объявлена в розыск по уголовной статье, следует из данных базы розыска МВД.
В отношении Монеточки в сентябре было открыто уголовное дело по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом