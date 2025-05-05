То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Морпехи пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область
Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты отражают атаки на приграничные районы Белгородской области, используя оперативные данные разведки и FPV-дроны.
Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота препятствуют попыткам ВСУ прорваться в Белгородскую область, сообщает РИА «Новости». Оператор FPV-дронов с позывным «Кедр» сообщил, что основная работа ведется по целям в одном из населенных пунктов и прилегающих лесополосах. «Большую часть отбили, однако они все же пытаются прорваться. Но и мы, и штурмовики не даем им это сделать», – заявил он.
По словам другого оператора с позывным «Сынок», атаки ВСУ на Краснояружский район продолжаются малыми группами по три-четыре человека. Он отметил, что разведка оперативно передает данные, что позволяет эффективно работать по целям и выбивать противника из рощ.
«Прячутся, к слову, хорошо – бывает, внаглую на виду окапываются. Отодвигаем их, чтобы они больше не пытались прорваться», – рассказал «Сынок».
Краснояружский район регулярно подвергается обстрелам. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, только за второе мая по району было выпущено более 200 снарядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду подразделений российской армии, которые отличились при освобождении Курской области.