Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота препятствуют попыткам ВСУ прорваться в Белгородскую область, сообщает РИА «Новости». Оператор FPV-дронов с позывным «Кедр» сообщил, что основная работа ведется по целям в одном из населенных пунктов и прилегающих лесополосах. «Большую часть отбили, однако они все же пытаются прорваться. Но и мы, и штурмовики не даем им это сделать», – заявил он.

По словам другого оператора с позывным «Сынок», атаки ВСУ на Краснояружский район продолжаются малыми группами по три-четыре человека. Он отметил, что разведка оперативно передает данные, что позволяет эффективно работать по целям и выбивать противника из рощ.

«Прячутся, к слову, хорошо – бывает, внаглую на виду окапываются. Отодвигаем их, чтобы они больше не пытались прорваться», – рассказал «Сынок».

Краснояружский район регулярно подвергается обстрелам. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, только за второе мая по району было выпущено более 200 снарядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду подразделений российской армии, которые отличились при освобождении Курской области.