То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
RT «оживил» фото 1945 года в честь 80-летия Победы
К 80-летию Победы архивные фотографии советских солдат были анимированы с использованием нейросетей, позволив по-новому прочувствовать атмосферу мая 1945 года.
Архивные фотографии 1945 года были анимированы с помощью нейросетей, передает RT.
Этот проект приурочен к 80-летию Победы и позволяет зрителям глубже прочувствовать события того времени.
«Оживленные» снимки передают эмоции людей на исторических кадрах. На фотографиях можно увидеть радость советских солдат при встрече с родными и их ликование в День Победы.
Ранее в Музее Победы открылась выставка, где были представлены портреты освободителей Европы.