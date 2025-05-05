То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Пакистан столкнулся с нехваткой боеприпасов из-за поставок Украине
ANI: Запасов снарядов у Пакистана хватит на четыре дня из-за поставок Украине
Дефицит артиллерийских снарядов в Пакистане связан с поставками оружия на Украину и ограниченными производственными возможностями его оборонных заводов, сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.
По данным агентства, Вооруженные силы Пакистана испытывают острый недостаток артиллерийских боеприпасов, передает ТАСС.
Согласно сообщениям источников, отправка части запасов на Украину усугубила ситуацию с обеспечением собственной армии.
В случае эскалации конфликта с Индией Пакистан сможет вести интенсивные боевые действия лишь в течение четырех дней из-за ограниченного объема запасов. В стране существуют трудности с пополнением арсеналов, поскольку оборонные предприятия не справляются с производством нужного количества боеприпасов после заключения недавних сделок с Украиной.
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