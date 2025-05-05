Кардинал с Филиппин осудил Трампа за фото в образе папы римского

Филиппинский кардинал осудил публикацию Трампом фото в образе папы римского

Tекст: Мария Иванова

Кардинал Пабло Вирхилио Дэвид из Филиппин осудил публикацию президентом США Дональдом Трампом фотографии, созданной с помощью искусственного интеллекта, на которой Трамп изображен в облачении Папы Римского, передает РИА «Новости».

Изображение появилось 3 мая на странице Трампа в соцсети Truth Social и не сопровождалось каким-либо текстом. На фото Трамп сидит на троне, одет в белую сутану и митру, с золотым крестом и кольцом рыбака на руке.

В заявлении Дэвид подчеркнул, что публикация была сделана вскоре после похорон Папы Франциска, в то время как католики по всему миру продолжают скорбеть. «При всем уважении к его канцелярии и американскому народу мы хотели бы, чтобы он знал, что это не смешно», – заявил кардинал. Дэвид также возглавляет Конференцию католических епископов Филиппин.

Ранее Трамп публично пошутил о своей готовности занять пост главы католической церкви.

Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни и был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на церемонии прощания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы римского. Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.