То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Кардинал с Филиппин осудил Трампа за фото в образе папы римского
Филиппинский кардинал осудил публикацию Трампом фото в образе папы римского
Филиппинский кардинал выразил недовольство публикацией Дональдом Трампом фотографии в образе Папы Римского вскоре после похорон Франциска, отметив неуместность такого поступка.
Кардинал Пабло Вирхилио Дэвид из Филиппин осудил публикацию президентом США Дональдом Трампом фотографии, созданной с помощью искусственного интеллекта, на которой Трамп изображен в облачении Папы Римского, передает РИА «Новости».
Изображение появилось 3 мая на странице Трампа в соцсети Truth Social и не сопровождалось каким-либо текстом. На фото Трамп сидит на троне, одет в белую сутану и митру, с золотым крестом и кольцом рыбака на руке.
В заявлении Дэвид подчеркнул, что публикация была сделана вскоре после похорон Папы Франциска, в то время как католики по всему миру продолжают скорбеть. «При всем уважении к его канцелярии и американскому народу мы хотели бы, чтобы он знал, что это не смешно», – заявил кардинал. Дэвид также возглавляет Конференцию католических епископов Филиппин.
Ранее Трамп публично пошутил о своей готовности занять пост главы католической церкви.
Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни и был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на церемонии прощания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы римского. Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.