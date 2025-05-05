То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Российские теннисисты выбыли из топ-10 мирового рейтинга ATP
Россияне покинули топ-10 рейтинга ATP впервые за пять лет
Впервые за почти шесть лет ни один представитель России не оказался среди десяти сильнейших теннисистов мира по версии ATP: Даниил Медведев теперь занимает 11-е место.
Российские теннисисты впервые с июня 2019 года не представлены в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает ТАСС.
Согласно обновленной версии рейтинга на сайте ATP, Даниил Медведев занимает 11-е место с 3 290 очками, уступая десятую позицию датчанину Хольгеру Руне, у которого 3440 очков.
Андрей Рублев, долгое время удерживавшийся в десятке сильнейших, теперь находится на 17-й строчке с 2580 очками. На прошлой неделе он не сумел защитить чемпионский титул на турнире категории «Мастерс» в Мадриде и впервые с сентября 2022 года выбыл из топ-10 рейтинга.
По итогам турнира в Мадриде Медведев вновь стал первой ракеткой России, сменив на этой позиции Рублева, который с конца марта был лидером российского мужского тенниса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Даниил Медведев покинул топ-10 мирового рейтинга ATP впервые с 2023 года.
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