То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Al-Jazeera сообщила о гибели 19 человек в Газе
Израильские удары по жилым кварталам Газы унесли 19 жизней
Утром в результате израильских авиаударов по северу сектора Газа погибли почти два десятка человек, среди которых есть жители городов Газа и Бейт-Лахия, сообщил канал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
Почти 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera и палестинские медицинские источники. По сообщению телеканала, «жертвами ударов по жилым зданиям на севере сектора Газа с утра понедельника стали 19 человек».
Как уточняет корреспондент Al-Jazeera, удары были нанесены по жилым домам в городах Газа и Бейт-Лахия. В результате бомбардировок получили ранения не менее 15 человек. Телеканал также отмечает, что под завалами могут оставаться погибшие или пострадавшие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе завершится только после полного уничтожения ХАМАС, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросам перемирия в Газе, а лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по вопросу заложников.