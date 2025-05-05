Al-Jazeera сообщила о гибели 19 человек в Газе

Израильские удары по жилым кварталам Газы унесли 19 жизней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera и палестинские медицинские источники. По сообщению телеканала, «жертвами ударов по жилым зданиям на севере сектора Газа с утра понедельника стали 19 человек».

Как уточняет корреспондент Al-Jazeera, удары были нанесены по жилым домам в городах Газа и Бейт-Лахия. В результате бомбардировок получили ранения не менее 15 человек. Телеканал также отмечает, что под завалами могут оставаться погибшие или пострадавшие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе завершится только после полного уничтожения ХАМАС, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросам перемирия в Газе, а лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по вопросу заложников.