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Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.
В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.
В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.