Военный оркестр поздравил 100-летнего участника Великой Отечественной войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оркестр мотострелковой бригады Московского военного округа поздравил в Подмосковье 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Николаева с предстоящим юбилеем Победы, передает ТАСС. Мероприятие прошло у дома ветерана, в нем приняли участие юнармейцы и кадеты, которые совместно с военнослужащими провели мини-парад и выступили перед героем.

Ветерану вручили памятные подарки, а также исполнили военные песни и стихи, завершив мероприятие торжественным маршем.

Александр Николаев родился в деревне Карпово Московской области. В годы войны служил связистом и радистом, а после Победы продолжил военную службу уже в мирное время. За заслуги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова и другими ведомственными и юбилейными наградами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дворцовой площади Петербурга разместили панно с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, а волонтеры движения «Волонтеры Победы» открыли «Стены памяти» в различных регионах России и за рубежом, при этом к 80-летию Победы Олег Газманов посвятил ветеранам новую песню «Последний Ветеран», размышляя о значении памяти и подвига героев.