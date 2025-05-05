За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.2 комментария
Москвичам пообещали облачность и тепло в понедельник
В понедельник москвичей ждет облачная погода с короткими дождями и дневным потеплением до 16 градусов, а ночью местами возможны заморозки.
В Москве в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, передает ТАСС. Температура воздуха днем составит от 14 до 16 градусов тепла. В ночные часы на вторник температура может понизиться до нуля, а в некоторых районах возможны заморозки до минус одного градуса.
Синоптики прогнозируют северо-западный и западный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет около 739 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в этот день температура воздуха будет в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Ночью на вторник температура может опуститься до нуля, а местами – до минус двух градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам теплую погоду с дождями и грозами, а температура воздуха достигнет 19 градусов, что станет рекордным значением недели.