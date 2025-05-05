ВСУ потеряли шесть пленных, четыре терминала Starlink и 17 дронов

Tекст: Денис Тельманов

За минувшие сутки шесть украинских военных сдались в плен российским подразделениям группировки «Запад», передает ТАСС.

Как уточнил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, помимо этого подразделения ПВО уничтожили семнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, применявшихся противником.

Также отмечается, что за сутки были уничтожены десять минометных расчетов украинской армии, тридцать семь пунктов управления беспилотниками и четыре терминала спутниковой связи Starlink.

Бигма подчеркнул, что российские войска продолжают наносить существенный урон противнику на этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.

Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

В районе населенного пункта Новое в ДНР разведгруппа из четырех человек 60-й мехбригады ВСУ сдалась в плен российским военным, что подтвердили российские силовые структуры.