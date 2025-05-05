За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
«Бессмертный полк» зарегистрировал в Роспатенте новую эмблему акции
Стало известно о регистрации эмблемы «Бессмертного полка»
Движение «Бессмертный полк России» утвердило торговый знак, который будет использоваться на майской акции, срок его действия установлен до 2033 года.
Роспатент зарегистрировал товарный знак «Бессмертного полка России» сроком до 2033 года, передает РИА «Новости». Заявка на регистрацию эмблемы была подана в октябре 2023 года, а решение принято в апреле 2025 года. Символ организации выполнен в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца внутри, сверху размещена надпись «Бессмертный полк».
Согласно заявке, под этой эмблемой разрешено производить и продавать различные товары: ювелирные изделия, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Также в перечень, согласно базе ведомства, вошли боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Шествие «Бессмертного полка» запланировано на 9 мая; оно пройдет в смешанном формате – онлайн и в традиционном виде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона стартовало памятное шествие «Бессмертного полка», возобновленное впервые после шестилетнего перерыва с официальным разрешением местных властей, В центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 200 человек, среди которых были представители разных стран и диаспор, а в центре Сиднея около ста человек вышли на марш «Бессмертный полк», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.