Замглаву АСВ Долголеву арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве

В Москве арестовали замгендиректора АСВ Долголеву по делу о хищениях

Tекст: Денис Тельманов

Решение об аресте заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольги Долголевой подтвердил Лефортовский суд, передает РИА «Новости». По версии следствия, Долголева участвовала в мошеннической схеме, связанной с активами Межтопэнергобанка, обанкротившегося в Новосибирске.

В материалах дела фигурирует один из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир», который находился под конкурсным управлением АСВ.

Отмечается, что Долголева курировала вопросы юриспруденции в агентстве и была задержана 28 апреля после допросов сотрудников юридического департамента. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ФСБ в прошлом году.

Кроме того, суд в закрытом режиме также продлил арест бывшему замглавы АСВ Александру Попелюху, который является главным фигурантом этого расследования. По версии следствия, оба фигуранта подозреваются в махинациях с конкурсной массой Межтопэнергобанка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемому по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной продлили срок содержания под стражей, полиция задержала подозреваемого в создании мошеннической схемы интернет-магазина с иностранными товарами с ущербом более 20 млн рублей, а гендиректор масложировой компании «Благо» Дмитрий Фосман был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве на два месяца.