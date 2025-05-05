За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Замглаву АСВ Долголеву арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве
В Москве арестовали замгендиректора АСВ Долголеву по делу о хищениях
В Лефортовском суде вынесли решение об аресте Ольги Долголевой, которую обвиняют в соучастии в мошенничестве при управлении активами обанкротившегося банка.
Решение об аресте заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольги Долголевой подтвердил Лефортовский суд, передает РИА «Новости». По версии следствия, Долголева участвовала в мошеннической схеме, связанной с активами Межтопэнергобанка, обанкротившегося в Новосибирске.
В материалах дела фигурирует один из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир», который находился под конкурсным управлением АСВ.
Отмечается, что Долголева курировала вопросы юриспруденции в агентстве и была задержана 28 апреля после допросов сотрудников юридического департамента. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ФСБ в прошлом году.
Кроме того, суд в закрытом режиме также продлил арест бывшему замглавы АСВ Александру Попелюху, который является главным фигурантом этого расследования. По версии следствия, оба фигуранта подозреваются в махинациях с конкурсной массой Межтопэнергобанка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемому по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной продлили срок содержания под стражей, полиция задержала подозреваемого в создании мошеннической схемы интернет-магазина с иностранными товарами с ущербом более 20 млн рублей, а гендиректор масложировой компании «Благо» Дмитрий Фосман был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве на два месяца.