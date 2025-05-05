За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Большинство взяточников в России получали менее 10 тысяч рублей
В России оштрафовали 2305 человек за мелкие взятки менее 10 тысяч
Судебная статистика показала, что чаще всего в России взяточники попадаются на суммах менее десяти тысяч рублей, а большинство получают штрафы.
Как сообщает РИА «Новости», данные Судебного департамента при Верховном суде свидетельствуют: в 2024 году по статье о мелком взяточничестве осуждено 2305 человек. Среди них оказалось 149 женщин и пять рецидивистов, ранее уже привлекавшихся за получение взяток. Двадцать четыре осужденных направлены в колонии на сроки до года, остальные получили штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.
По более тяжелой статье о получении крупных взяток за этот же период приговор вынесен 1633 гражданам, среди которых 306 женщин. В колонии отправлены 710 человек. В числе осужденных оказались пять работников суда, 43 сотрудника прокуратуры и следственных органов, а также почти 500 представителей правоохранительных структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.
Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота был задержан и заключен под стражу за получение взятки недвижимостью в Москве на сумму более 8,5 млн рублей за покровительство и попустительство по службе. В столице бывшего начальника отделения полиции заподозрили в получении взятки за отказ применять меры к нелегальным мигрантам.