Большинство взяточников в России получали менее 10 тысяч рублей

В России оштрафовали 2305 человек за мелкие взятки менее 10 тысяч

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», данные Судебного департамента при Верховном суде свидетельствуют: в 2024 году по статье о мелком взяточничестве осуждено 2305 человек. Среди них оказалось 149 женщин и пять рецидивистов, ранее уже привлекавшихся за получение взяток. Двадцать четыре осужденных направлены в колонии на сроки до года, остальные получили штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.

По более тяжелой статье о получении крупных взяток за этот же период приговор вынесен 1633 гражданам, среди которых 306 женщин. В колонии отправлены 710 человек. В числе осужденных оказались пять работников суда, 43 сотрудника прокуратуры и следственных органов, а также почти 500 представителей правоохранительных структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.

Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота был задержан и заключен под стражу за получение взятки недвижимостью в Москве на сумму более 8,5 млн рублей за покровительство и попустительство по службе. В столице бывшего начальника отделения полиции заподозрили в получении взятки за отказ применять меры к нелегальным мигрантам.