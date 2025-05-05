За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Спасатели нашли тело погибшей сноубордистки на Карамкенском перевале
В Магаданской области обнаружили тело погибшей после схода лавины девушки
В Карамкенском перевале снежная лавина накрыла двух девушек на необорудованной трассе, одной удалось выбраться самостоятельно, поиски второй завершились трагически.
Обнаружение тела погибшей девушки подтвердили спасатели Магаданской области, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на необорудованной горнолыжной трассе Карамкенского перевала, где в воскресенье сошла снежная лавина.
В результате происшествия под снегом оказались две сноубордистки. Одной из них удалось самостоятельно выбраться из-под снежной массы и добраться до ближайшего поселка. Поисковые работы второй девушки продолжались всю ночь при участии спасателей и волонтеров.
По завершении поисково-спасательной операции под снегом было обнаружено тело погибшей девушки, о чем сообщили в региональном МЧС. Специалисты отметили, что работы на месте ЧП завершены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на горе Арагац в Армении лавина накрыла девять туристов, из которых восемь выжили, а один пропал без вести. В Магаданской области спасатели обнаружили и эвакуировали двух выживших туристов после схода лавины. На казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла гражданка России.