За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Skype официально завершил работу
Microsoft прекратила поддержку мессенджера Skype
Компания Microsoft объявила о завершении поддержки Skype и призвала пользователей переходить на бесплатную версию Microsoft Teams, сохраняя чаты и контакты.
Как сообщает РИА «Новости», корпорация Microsoft перестала поддерживать работу мессенджера Skype с 5 мая 2025 года, сосредоточив внимание на развитии платформы Microsoft Teams. В апреле пользователи получили уведомления о возможности входа в Teams с существующими учетными данными.
Контакты и чаты автоматически переносятся из Skype в Teams, предоставляя пользователям доступ к ключевым функциям: видеозвонкам, обмену сообщениями и файлами, а также возможностям по организации встреч, управлению календарями и созданию сообществ.
Данные пользователей Skype будут храниться до января 2026 года, после чего удалятся автоматически, если не будут экспортированы или удалены вручную.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft объявила о прекращении работы приложения Skype с 5 мая 2025 года, а мессенджер ICQ, который долгое время считался одним из самых популярных сервисов коммуникации в России, прекратил существование в июне 2024 года.