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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    15 комментариев
    5 мая 2025, 01:08 • Новости дня

    Skype официально завершил работу

    Microsoft прекратила поддержку мессенджера Skype

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Microsoft объявила о завершении поддержки Skype и призвала пользователей переходить на бесплатную версию Microsoft Teams, сохраняя чаты и контакты.

    Как сообщает РИА «Новости», корпорация Microsoft перестала поддерживать работу мессенджера Skype с 5 мая 2025 года, сосредоточив внимание на развитии платформы Microsoft Teams. В апреле пользователи получили уведомления о возможности входа в Teams с существующими учетными данными.

    Контакты и чаты автоматически переносятся из Skype в Teams, предоставляя пользователям доступ к ключевым функциям: видеозвонкам, обмену сообщениями и файлами, а также возможностям по организации встреч, управлению календарями и созданию сообществ.

    Данные пользователей Skype будут храниться до января 2026 года, после чего удалятся автоматически, если не будут экспортированы или удалены вручную.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft объявила о прекращении работы приложения Skype с 5 мая 2025 года, а мессенджер ICQ, который долгое время считался одним из самых популярных сервисов коммуникации в России, прекратил существование в июне 2024 года.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    3 мая 2025, 10:52 • Новости дня
    США возглавили список лидеров по санкциям против России

    США, Канада и Швейцария ввели наибольшее число санкций против России

    США возглавили список лидеров по санкциям против России
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более 7 тыс. таких мер.

    Количество санкций, введённых против России с 2014 года, достигло почти 29 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического портала Castellum и открытую информацию. Около 92% из них были введены с конца февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

    Больше всего ограничений инициировали США – 25,5% от общего числа, что составляет 7 384 санкции. На втором месте Канада с 3 639 мерами (12,6%), а на третьем – Швейцария с 3 266 санкциями (11,3%).

    Далее следуют Норвегия (2 678 ограничений), страны Евросоюза и Исландия – по 2 482, а также Британия с 2 078 мерами. В десятку входят также Новая Зеландия (1 860 санкций), Австралия (1 598) и Япония (1 441).

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас против РФ действует 28 595 санкций – это существенно больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с России для возобновления экономического сотрудничества между странами, США предложили Москве вариант урегулирования конфликта на Украине, а отношения между Москвой и Вашингтоном вышли на уровень ситуативного партнерства.

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    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    2 мая 2025, 10:40 • Новости дня
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США извинились и признали эффективность экономической реформы Явлинского в СССР, которую ранее заблокировали на Совете нацбезопасности, сообщил российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

    Американская сторона извинилась перед Григорием Явлинским за срыв предложенной им экономической реформы для Советского Союза. Это произошло после рассекречивания протоколов заседания Совета национальной безопасности США, где обсуждалась программа Явлинского о заключении экономического договора между республиками СССР накануне саммита G7 в 1991 году. В этих документах американские чиновники признали реформу более эффективной, чем альтернативные предложения, но решили не поддерживать ее, чтобы не допустить экономического роста Советского Союза, передает ТАСС.

    Явлинский рассказал, что спустя два года после отклонения его программы госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил ему книгу с посланием: «Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время». По словам Явлинского, после рассекречивания документов он понял, что это было своеобразное извинение со стороны американцев.

    Экономист Джеффри Сакс недавно прислал Явлинскому письмо с копиями рассекреченных документов. «Сакс подписал: «Ну какие же негодяи», – заявил Явлинский.

    По его мнению, именно США убедили Горбачева взять на лондонский саммит другую программу, потому что стремились не допустить экономического подъема СССР и устранить потенциального конкурента.

    Газета ВЗГЛЯД экономические реформы Михаила Горбачева привели к дестабилизации экономики СССР, что в итоге способствовало его распаду.

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    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

    Коментарии (14)
    3 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, сообщает Reuters, указав, что глава американского государства Дональд Трамп пока не одобрил их.

    Санкции направлены против энергетического и банковского секторов России. В частности, речь идет о санкциях против Газпрома. Источники Reuters не раскрыли дополнительных подробностей. Отмечается, что санкции, по задумке инициаторов, должны усилить давление на Москву с целью заставить ее принять требования США по украинскому урегулированию.

    При этом, как подчеркивает Reuters, нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп новый пакет санкций. Один из источников заявил, что Совет нацбезопасности США «пытается согласовать некий набор мер в отношении России», который будет носить «карательный» характер. Другие источники подчеркнули, что окончательное решение будет принимать Трамп.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что президент США всегда «четко заявлял о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня» на Украине. При этом он отметил, что не станет «комментировать детали текущих переговоров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

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    4 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Суд в США отменил решение о возвращении сотрудников «Голоса Америки»

    Апелляционный суд заблокировал восстановление более тысячи сотрудников «Голоса Америки»

    Суд в США отменил решение о возвращении сотрудников «Голоса Америки»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный суд США аннулировал требование о повторном найме бывших сотрудников радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) после решения федерального судьи о восстановлении их на работе.

    Апелляционный суд в США отменил предписание федерального судьи, обязывавшего администрацию Дональда Трампа восстановить сотрудников радиостанции «Голос Америки» и Агентства США по глобальным медиа, передает РИА «Новости». Суд аргументировал отмену тем, что у судьи не было полномочий возвращать сотрудников СМИ к работе.

    В решении также отменено постановление о восстановлении федеральных грантов для радио «Свободная Азия» и медиа-организации Middle East Broadcasting Networks на сумму 15 млн долларов. Ранее федеральный судья Ройс Ламберт обязывал правительство вновь нанять всех сотрудников агентства, расформированных по инициативе администрации Трампа.

    По информации Washington Post, несмотря на отмену решения, более 1,4 тыс. работников USAGM уже получили доступ к своим рабочим аккаунтам, и им может быть разрешено вернуться к исполнению обязанностей на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция «Голос Америки*» перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск из-за кадровых сокращений в Агентстве США по глобальным медиа, а вместо новостей на частотах начали транслировать музыку, в то время как сотрудники радиостанции обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ.

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    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

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    4 мая 2025, 18:41 • Новости дня
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины сочли в крымском парламенте объективным и отражающим сложившуюся ситуацию.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оценку Марко Рубио по границам Украины объективной, передает РИА «Новости». По словам Константинова, статус Крыма и новых российских регионов – это объективная реальность, которую не стоит оспаривать.

    Константинов подчеркнул: «В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности». Он добавил, что признание этих территорий кем-либо не является принципиальным для их жителей.

    Парламентарий отметил, что для людей вопрос международного признания неактуален, поскольку они ощущают себя частью России и не ждут перемен в этом статусе.

    Ранее Рубио заявил, что возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию».

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    2 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Bloomberg: Трампу предложили усилить давление на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Окружение американского президента Дональда Трампа предложило несколько вариантов экономического давления на российскую сторону для урегулирования на Украине, сообщили СМИ.

    Подготовлено сразу несколько вариантов усиления экономического давления на Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Пока глава американского государства не принял решения, так как дипломатические усилия еще не прекращаются. Какие именно варианты экономического давления на Москву предложили в администрации США, не раскрывается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен за 100 дней добиться прямых переговоров Москвы и Киева.

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    2 мая 2025, 21:35 • Новости дня
    В Польше заявили о заканчивающемся терпении США по украинскому конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон теряет терпение в урегулировании украинского конфликта, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в пятницу.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что США теряют терпение от отсутствия прогресса по урегулированию конфликта, сказал Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает РИА «Новости».

    По его словам, новая американская администрация поняла, как далеки позиции России и Украины в переговорах.

    США, по мнению Сикорского, «провели разведку боем», в ходе которой удалось установить, что позиции Москвы и Киева пока далеки друг от друга.

    Ранее госдеп США заявил, что Вашингтон не снимает с себя функций посредника между Москвой и Киевом, но это может измениться, если прогресс не наступит.

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    3 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    Миссия России в ООН заявила о заморозке санкционной инициативы США против России

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация не планирует в ближайшее время расширять санкционные меры против России, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, инициатива властей США по введению новых санкций против России отложена на неопределенный срок, передает РИА «Новости».

    Полянский отметил, что Вашингтон сталкивается с трудностями в поиске новых объектов или сфер, которые можно было бы ограничить санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, сообщает Reuters, указав, что глава американского государства Дональд Трамп пока не одобрил их.

    До этого официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

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    3 мая 2025, 16:00 • Новости дня
    Кремль спросили о визите Рубио в Москву

    Представитель Кремля Песков не подтвердил визит Рубио в Москву 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    У Кремля нет подтвержденных сведений о возможном визите госсекретаря США Марка Рубио в Москву на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располаает информацией о возможном визите Рубио в Москву на 9 мая. По его словам, а американских СМИ много сообщений, из которых невозможно понять, о чем идет речь, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Москва якобы рассматривает возможность пригласить американского представителя на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, и среди возможных участников с американской стороны называют госсекретаря Марко Рубио.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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