Никушор Дан вышел на второе место после подсчета 97,57% голосов

Tекст: Денис Тельманов

По данным Центральной избирательной комиссии, передает РИА «Новости», после подсчета 97,57% голосов на президентских выборах в Румынии мэр Бухареста Никушор Дан получил 20,65% и вышел на второе место.

Его опережает только лидер националистической партии AUR Джеордже Симион с 40,14%. Кандидат от правящей партии Крин Антонеску уступает Дану всего 0,01%, однако разрыв может увеличиться после подсчета оставшихся голосов.

ЦИК отмечает, что последними подсчитываются бюллетени с зарубежных участков, где лидерство удерживают Симион и Дан. В выборах приняли участие 11 кандидатов, среди которых представители разных политических сил и независимые претенденты.

Согласно румынскому законодательству, если никто из кандидатов не наберет более половины голосов, через две недели состоится второй тур между двумя лидерами гонки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер оппозиционной партии AUR Джеордже Симион набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в Румынии согласно предварительным данным exit poll.

Евросоюз выразил обеспокоенность предстоящими выборами в Румынии из-за лидерства Симиона, выступающего против военной помощи Украине и дисквалификации его оппонента, а политолог Екатерина Шумицкая отметила, что следующий президент Румынии может предложить раздел Украины на фоне националистических настроений кандидатов и их планов по восстановлению исторических границ.