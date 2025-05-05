ДНР сообщила о восьми обстрелах и раненом жителе за сутки

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в ДНР сообщили о восьми обстрелах за сутки, совершенных украинскими войсками. По информации управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, все атаки пришлись на горловское направление.

Всего за последние сутки вооруженные силы Украины выпустили по территории ДНР 24 различных боеприпаса. Также поступила информация о ранении одного мирного жителя в результате обстрелов.

Отмечается, что за предыдущие сутки в регионе было зафиксировано 17 обстрелов, что почти вдвое превышает текущий показатель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки.

За сутки украинские военные также совершили семнадцать обстрелов по территории ДНР, в ходе которых был ранен мирный житель, а в Брянской области в результате обстрела завода «Стрела» были повреждены производственные и административные здания, пострадали двое охранников.