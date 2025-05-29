Пушилин: Они вывозят органы власти, документы, детей

Tекст: Ирма Каплан

«Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам. Готовят ли они город ? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», – рассказал Пушилин РИА «Новости» в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе.

Красноармейск, который в 2016 году киевские власти переименовали в Покровск, – это город в Донбассе, в 66 км к северо-западу от Донецка. За город, ставший для ВСУ крупным транспортным узлом, ведутся упорные бои.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а бойцы «Востока» освободили Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).