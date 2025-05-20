Российское правительство одобрило нацпроект по освоению космоса

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что «очень важно, что стратсессия и председатель правительства поддержали национальный проект, теперь он будет вынесен на Cовет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам».

Документ будет вынесен на рассмотрение совета при президенте, где пройдет дальнейшее согласование и утверждение. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о старте восьми национальных проектов, ориентированных на технологическое развитие страны, в том числе внедрение отечественных разработок и снижение зависимости от импорта.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, включая технологическое лидерство.