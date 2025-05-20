В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.7 комментариев
Российское правительство одобрило нацпроект по освоению космоса
На стратегической сессии при правительстве России был одобрен доработанный национальный проект, направленный на развитие космической отрасли? заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
В своем Telegram-канале он указал, что «очень важно, что стратсессия и председатель правительства поддержали национальный проект, теперь он будет вынесен на Cовет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам».
Документ будет вынесен на рассмотрение совета при президенте, где пройдет дальнейшее согласование и утверждение. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о старте восьми национальных проектов, ориентированных на технологическое развитие страны, в том числе внедрение отечественных разработок и снижение зависимости от импорта.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, включая технологическое лидерство.