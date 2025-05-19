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Депутат Нилов предложил отменить лимит иждивенцев при получении пенсий
Нилов сообщил о законопроекте о снятии ограничения на число иждивенцев
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил отменить установленный лимит в три иждивенца, учитываемых при начислении пенсионных выплат.
Законопроект о снятии ограничения на количество нетрудоспособных иждивенцев, за которых пенсионерам начисляются выплаты к страховой пенсии, внесен в Госдуму, сообщил Нилов в своем Telegram-канале.
По его словам, пенсионеры получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за каждого нетрудоспособного членам семьи, который находится на иждивении. Однако по закону пока число членов семьи в этом случае ограничено тремя.
«Вносим законопроект, который снимает это искусственное ограничение. Сколько членов семьи есть на иждивении, столько и прибавки к пенсии», – сообщил Нилов.
В пояснительной записке к проекту говорится, что его принятие поспособствует росту материального обеспечения семей, особенно многодетных, и устранит существующие несправедливые ограничения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей 44 копеек в месяц по состоянию на 1 января 2025 года, следует из данных Социального фонда России.
В Госдуме ранее сообщили, что с начала мая выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы увеличились в два раза, а также введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.