Депутат Нилов предложил отменить лимит иждивенцев при получении пенсий

Нилов сообщил о законопроекте о снятии ограничения на число иждивенцев

Tекст: Ирма Каплан

Законопроект о снятии ограничения на количество нетрудоспособных иждивенцев, за которых пенсионерам начисляются выплаты к страховой пенсии, внесен в Госдуму, сообщил Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, пенсионеры получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за каждого нетрудоспособного членам семьи, который находится на иждивении. Однако по закону пока число членов семьи в этом случае ограничено тремя.

«Вносим законопроект, который снимает это искусственное ограничение. Сколько членов семьи есть на иждивении, столько и прибавки к пенсии», – сообщил Нилов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что его принятие поспособствует росту материального обеспечения семей, особенно многодетных, и устранит существующие несправедливые ограничения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей 44 копеек в месяц по состоянию на 1 января 2025 года, следует из данных Социального фонда России.

В Госдуме ранее сообщили, что с начала мая выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы увеличились в два раза, а также введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.