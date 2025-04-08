Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, российские войска завершили зачистку села Гуево в Курской области, избавив его от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать, передает ТАСС.

«Российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций», – рассказал представитель Минобороны.

Кроме того, командир полка с позывным Апостол сообщил, что российские войска занимаются эвакуацией мирных жителей из Гуево. Он отметил, что населенный пункт сейчас находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гуево в Курской области.

Ранее во вторник группировка «Север» сообщила, что уничтожила в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

Накануне российские войска освободили Катериновку в ДНР. До этого Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.