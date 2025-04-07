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Суд отклонил иск Минобороны к «Электроприбору» на 57,5 млн рублей
Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны РФ во взыскании 57,5 млн рублей с ОАО «Владимирский завод »Электроприбор« за якобы невыполненные обязательства по контракту.
Как передает ТАСС, Арбитражный суд Москвы принял решение отклонить иск Министерства обороны РФ к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор«. Истец требовал взыскания 57,5 млн рублей, утверждая, что завод не выполнил свои обязательства по контракту.
В суде пояснили, что решение было принято в пользу ответчика, и все исковые требования были полностью отклонены. «Суд решил в иске министерства обороны к ОАО «Владимирский завод »Электроприбор« отказать полностью», – сообщили представители суда.
Ранее, в ноябре 2024 года, в суд поступил иск Министерства обороны, в котором было заявлено о неисполнении обязательств производителем средств борьбы с беспилотниками. Однако подробности дела и причины отклонения иска в судебных материалах не раскрыты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подало иск на 111 млн рублей против научно-производственного объединения «Алмаз» из-за ненадлежащего исполнения контракта. Суд в Москве взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании за нарушение обязательств. Также Минобороны и Генпрокуратура подали иск против рязанского изобретателя за срыв выполнения госконтракта на поставку оборудования.