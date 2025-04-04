  • Новость часаРоссия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые союзники Москвы усилят влияние России в Африке
    Польский замминистра призвал Варшаву получить контроль над портом Одессы
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Жители острова на Аляске начали учить русский из страха захвата Россией
    Китайские пошлины обрушили индексы США
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    Гуцул: Кишинев лживыми обвинениями хочет «задушить голос Гагаузии»
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой
    Финляндия анонсировала вертолетные учения рядом с границами России
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 21:40 • Новости дня

    Рубио объяснил, как США отнесутся к наступательной операции России

    Tекст: Вера Басилая

    Гипотетическая наступательная операция России даст США понимание о намерениях Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио отметил, что Вашингтону необходимо заранее знать о намерениях Москвы, чтобы корректировать свою политику. Он подчеркнул, что, если россияне начнут наступательную операцию, это станет для США сигналом об отношении Москвы к мирным переговорам, передает RT.

    «Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят они мира или нет», – заявил Рубио в эфире телеканала C-SPAN.

    Кроме того, госсекретарь добавил, что текущие боевые действия между Россией и Украиной являются данностью, которая учитывается в ходе переговоров.

    Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены предвосхищать возможные уступки России и Украины.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине.

    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

    Коментарии (2)
    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

    Коментарии (30)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

    Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 отказались поддержать продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине.

    Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

    Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

    Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

    Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ввели блокаду морских торговых портов Николаевской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, с воды блокирован оккупированный ВСУ Херсон, нет хода украинским плавсредствам из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.

    Ранее в Киеве заявили, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

    Коментарии (8)
    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

    Коментарии (13)
    4 апреля 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ

    Зеленский назвал красной линией на переговорах снижение численности ВСУ

    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уменьшение численности украинской армии является красной линией для киевского режима при достижении мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский.

    «Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это красные линии», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что после завершения конфликта необходимо будет увеличить укомплектование ВСУ и провести модернизацию вооруженных сил.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет разместить у себя боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Коментарии (12)
    4 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией

    Рубио заявил, что не слышал о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией
    @ Jarg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о предложении возобновить прямые рейсы между США и Россией.

    Он отметил, что не знает, кто будет пользоваться такими рейсами, учитывая действующие санкции в отношении россиян, передает ТАСС.

    Заявление Рубио прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который заявил, что обсуждал возможность восстановления прямых авиаперелетов со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом как меру доверия между странами.

    Ранее МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    Коментарии (4)
    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    Коментарии (3)
    4 апреля 2025, 16:48 • Новости дня
    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России

    Рубио заявил о нарастающем давлении на Трампа из-за России

    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские конгрессмены намерены усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя введения жестких санкций против России, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    В интервью журналистам в Брюсселе он отметил, что давление будет нарастать и администрация не сможет его игнорировать, если не будет продвижения к миру, передает РИА «Новости». Трансляцию выступления Рубио вел телеканал Fox.

    Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время в американский Конгресс уже начали вносить законопроекты, направленные на усиление санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    На этой неделе Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

    Коментарии (14)
    4 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.

    Эррол Маск подчеркнул, что, оценивая Путина «как мужчина мужчину», невозможно не испытывать восхищение к российскому лидеру, передает «Коммерсантъ».

    Он также отметил, что его мнение основано не на политических аспектах, а на личных качествах российского президента.

    Маск добавил, что внимательно слушает речи Путина и считает его высказывания спокойными и логичными.

    Он выразил мнение, что российский лидер является сильным и спокойным, что вызывает восхищение, подчеркнув, что это мнение разделяет вся его семья, включая Илона Маска.

    Сам же Путин выразил восхищение мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    3 апреля группировка войск «Север» успешно отразила две попытки ВСУ прорваться на территорию России в Краснояружском районе, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    В ходе операций по зачистке местности в районе Демидовки и окружающих лесных массивов была уничтожена значительная часть живой силы противника.

    Попытки ВСУ пересечь государственную границу с территории Сумской области также не увенчались успехом. Штурмовые группы, выдвинувшиеся из приграничного Мирополья, были обнаружены и уничтожены. По остаткам вражеских сил на российской территории нанесено комплексное огневое поражение.

    Командование ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжает попытки переброски личного состава на российскую территорию. К настоящему моменту более тысячи солдат ВСУ были отправлены на выполнение задач, которые, по мнению экспертов, имели преимущественно политическую цель.

    На других направлениях, таких как Сумское и Волчанское, также продолжается активная борьба с противником. За последние сутки были уничтожены многочисленные единицы вражеской техники, в том числе танки, БТР и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области. На фоне активных боевых действий российские войска взяли в плен двух украинских военных.

    Ранее батальон «Феникс» в момент атаки в Белгородской области с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

    Коментарии (3)
    4 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    В Раде признали невозможность запрета русского языка в школах Украины

    Депутат Рады: Украинские власти не могут напрямую запретить русский в школах из-за норм ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения, сообщил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

    Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак признал, что Украина не может ввести прямой запрет на русский язык в школах, сообщает ТАСС. Причина заключается в несоответствии такому запрету норм Европейского союза, в который стремится вступить Украина.

    Бабак подчеркнул, что запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств, включая русский, противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям стран ЕС. Это может быть расценено как дискриминация и осложнить процесс вступления Украины в Евросоюз.

    Несмотря на это, Бабак является одним из авторов нового законопроекта, целью которого является ограничение использования русского языка в учебных заведениях. Он отметил, что, в отличие от предыдущих попыток, новый законопроект позволит представителям национальных меньшинств использовать официальные языки Евросоюза наряду с украинским на территории образовательных учреждений, но не русский, поскольку он не является официальным языком ЕС.

    Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, а инициатором этого законопроекта стал депутат Максим Бужанский.

    Коментарии (2)
    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

    Коментарии (0)
    Главное
    Президент Армении подписал закон о вступлении в ЕС
    Названы сроки и стоимость проведения операции США в Йемене
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване
    В Раде признали невозможность запрета русского языка в школах Украины
    Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои средства
    Пострадавшего от медведя мужчину три часа искали в лесу Подмосковья

    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа

    США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против целых 180 стран. Не у дел остались совсем немногие, в том числе Россия. В Белом доме оправдываются, почему это не безумие. Президента США не испугали ни рост цен, ни падение всей торговли, ни другие шоковые последствия. В чем логика Дональда Трампа и какие скрытые мотивы он преследует? Подробности

    Перейти в раздел

    Многополярный мир спас Европу от новой войны

    Интерпол уничтожил план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и других лоббистов отстранения от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика. После тяжелых раздумий, международная полиция не утвердила ордер на розыск и арест президента Республики Сербской, который обратился за поддержкой к России – и получил ее. Подробности

    Перейти в раздел

    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............