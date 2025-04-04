Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.2 комментария
Врио главы курского Минфина Апонасенко покинула пост спустя месяц работы
Инна Апонасенко, временно исполнявшая обязанности главы курского Министерства финансов, ушла со своей должности спустя месяц работы, сообщили СМИ.
Она покинула пост по собственному желанию, однако о конкретных причинах ее отставки не сообщается, передает РИА «Новости».
На место Апонасенко будет назначена Людмила Гапонова, ранее занимавшая позицию заместителя главы курского Минфина. Таким образом, кадровые перестановки в министерстве продолжаются после увольнения Натальи Рудаковой, которая покинула свой пост 3 марта, пишет Газета.Ru.
В среду главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву освободили от должности после ее заявления об отставке, а исполнять обязанности будет Владимир Жилинков.
В январе временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов подал заявление об отставке.