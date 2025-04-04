Врио главы курского Минфина Апонасенко покинула пост спустя месяц работы

Tекст: Дарья Григоренко

Она покинула пост по собственному желанию, однако о конкретных причинах ее отставки не сообщается, передает РИА «Новости».

На место Апонасенко будет назначена Людмила Гапонова, ранее занимавшая позицию заместителя главы курского Минфина. Таким образом, кадровые перестановки в министерстве продолжаются после увольнения Натальи Рудаковой, которая покинула свой пост 3 марта, пишет Газета.Ru.

В среду главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву освободили от должности после ее заявления об отставке, а исполнять обязанности будет Владимир Жилинков.

В январе временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов подал заявление об отставке.