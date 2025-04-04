Суд приговорил инженера ТЦ «Времена года» к четырем годам колонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд вынес приговор главному инженеру ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве за нарушение требований промышленной безопасности, сообщает ТАСС.

Инженер был признан виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ за нарушение, повлекшее серьезные последствия: прорыв трубы с кипятком в 2023 году, в результате которого погибли четыре человека.

Суд приговорил инженера к четырем годам колонии-поселения. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с контролем промышленной безопасности на опасных производственных объектах в течение двух лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инженера Евгения Боткина не стали отправлять под стражу по делу о гибели людей из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года». В Следственном комитете заявили о неустановленных лицах в этом деле. При прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.