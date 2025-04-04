Эксперт предупредила об опасностях фитнес-марафонов из соцсетей

Tекст: Валерия Городецкая

Бахтурина отметила, что многие марафоны обещают быстрые результаты, которые могут быть вредными для здоровья, передает «Газета.Ru». Такие программы могут привести к метаболическим нарушениям и гормональным сбоям из-за резкого снижения веса, подчеркнула она. Главный акцент в здоровом похудении должен быть на стабильности, а не на скорости, указала эксперт.

Отсутствие персонализированного подхода также представляет опасность. Универсальные программы могут не подходить конкретным людям и даже навредить им. Эксперт указала на нехватку профессионального контроля в таких марафонах. Часто их проводят неспециалисты, что может привести к ошибкам в тренировочном процессе и проблемам со здоровьем.

Кроме того, участие в неудачном марафоне может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии. Постоянное внимание к внешнему виду и стремление к быстрым результатам могут вызвать стресс и расстройства пищевого поведения.

Бахтурина советует избегать программ, которые не учитывают индивидуальные особенности здоровья или обещают мгновенные результаты. Если целью марафона является только потеря веса, это также повод задуматься. Несмотря на риски, такие мероприятия могут быть полезны, если они включают рекомендации сертифицированных специалистов и направлены на долгосрочные изменения в образе жизни.

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