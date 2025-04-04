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    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 14:30 • Новости дня

    Стартовала программа «Жить и создавать в России» для 900 студентов

    Tекст: Александра Юдина

    В рамках Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» 900 студентов начнут обучение в программе «Жить и создавать в России», которая продлится год и состоит из трех модулей.

    Стартовал первый окружной модуль флагманской программы «Жить и создавать в России» проекта «Твой Ход». Программа объединяет 900 студентов, готовых развивать молодежную политику и создавать социальные проекты.

    Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сказал: «Проект «Жить и создавать в России» – больше, чем образовательная программа. В нем участники знакомятся с основами молодежной политики и разрабатывают инициативы по укреплению наших традиций и ценностей».

    В этом году заявки подали более 4 тыс. человек, а экспертный отбор прошли 900 студентов.

    Запланированы три модуля: «Жить», «Создавать» и «Жить и создавать в России». Первый модуль проходит в пяти регионах, включая Кемеровскую область и Ставропольский край.

    Студенты узнают ценности молодежной политики, освоят навыки целеполагания и рефлексии, а также примут участие в походе для улучшения командного взаимодействия.

    Во втором модуле студенты будут применять практические навыки и разрабатывать проекты. Заключительный модуль состоится на финальных мероприятиях проекта «Твой Ход», где участники обсудят, как жить и создавать в России. Программа также включает систему наставничества, где выпускники 2024 года будут поддерживать новых участников.

    3 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия увеличила численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали западные аналитики, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

    Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

    Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

    Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.

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    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости, следует из данных Социального фонда России.

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила 41 169 796 человек, передает РИА «Новости».

    Основную часть пенсионеров составляют получатели страховых пенсий по старости, их численность составляет 33 379 424 человека.

    Также в стране зафиксировано 2 193 963 получателя пенсий по инвалидности и 1 456 262 получателя пенсий по потере кормильца.

    Кроме того, социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину, что также входит в общую численность пенсионеров в стране.

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года прошло повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.

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    3 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Возбуждено дело после пожара на судостроительном заводе в Карелии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ», сообщили в Западном МСУТ СК России, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг на судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул пожар, пострадали три человека. Очевидцы сообщили о погибших на пожаре.

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    3 апреля 2025, 19:16 • Новости дня
    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы

    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе встречи с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре выразил признательность Траоре за его согласие посетить мероприятие, отметив, что это подчеркивает укрепляющиеся отношения между двумя государствами, передает ТАСС.

    Глава российского МИД подчеркнул, что за последние годы российско-буркинийское взаимодействие получило «новое мощное измерение». Он также упомянул, что лидеры стран находятся в постоянном контакте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на праздновании Дня Победы особые меры безопасности.

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    3 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»

    Минобороны Белоруссии: Учения «Запад-2025» покажут, что Москва и Минск никому не угрожают

    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что учения «Запад-2025» с Россией запланированы на сентябрь и направлены на демонстрацию оборонной готовности.

    Хренин сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный», что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут в сентябре. «Эти учения мы проводим самостоятельно на основе своего решения без оглядки на страны Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для того, чтобы показать – мы готовы себя защищать и никому не угрожаем», – отметил Хренин, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что процесс выработки замысла учений еще продолжается.

    В декабре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия «проводили, проводят и будут проводить» совместные учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Белоруссия провели учения нестратегических ядерных сил. В сентябре прошлого года сообщалось о сосредоточении сил и средств ракетных войск России и Белоруссии. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов посетил Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

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    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    3 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Лавров сообщил сроки открытия посольства России в Нигере

    Лавров: Российское посольство в Нигере откроется в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах открыть российское посольство в Нигере в 2025 году.

    Он подчеркнул, что Россия в скором времени планирует завершить все организационные работы для возвращения посольства, передает ТАСС.

    «В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», – отметил Лавров на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре.

    Ранее в МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщал о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.

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    4 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия выслала трех молдавских дипломатов

    Россия выслала трех молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России для вручения ноты протеста из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.

    В МИД России подчеркнули, что посольство России в Молдавии действует согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Любые обвинения в адрес российской дипмиссии во вмешательстве во внутренние дела Молдавии были отвергнуты как безосновательные, подчеркивается в заявлении на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД России вручил Дарию ноту о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, также объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им предписано покинуть страну.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.

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    3 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Главу ЗАТО Видяево обвинили в получении 15 млн рублей взятки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет предъявил обвинение главе закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево в Мурманской области в получении взятки за содействие в заключении контракта на муниципальные нужды.

    Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 15 млн рублей, сообщили в управлении СК России по Мурманской области, передает ТАСС.

    По данным следствия, в прошлом году обвиняемый за взятку содействовал заключению гражданско-правового договора с директором коммерческой организации на обеспечение муниципальных нужд ЗАТО Видяево.

    Ранее бывшего главу городского округа Серпухов задержали по делу о взятке от предпринимателей за покровительство их деятельности в рамках муниципальных контрактов.

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    3 апреля 2025, 18:41 • Новости дня
    Дюмин: Ветераны СВО должны получать равный уровень поддержки во всех регионах России

    В Москве прошло заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их семей

    Дюмин: Ветераны СВО должны получать равный уровень поддержки во всех регионах России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на разницу в экономическом положении регионов, бойцы СВО и их семьи по всей России должны гарантированно получать единый уровень поддержки. Об этом было заявлено участниками прошедшего в четверг в Москве первого заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей.

    «Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей, должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни», – сказал Алексей Дюмин, секретарь Госсовета.

    По его мнению, к данному процессу должны подготовиться не только органы власти, но и представители бизнеса, социальных и спортивных организаций. «Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки», – подчеркнул он.

    Он добавил, что приоритетной целью на сегодняшний день является обеспечение «гарантированного единого базового» уровня помощи всем бойцам СВО. При этом деятельность комиссии не должна ограничиваться рамками спецоперации. «Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе», – пояснил Дюмин.

    Такой результат будет достигнут за счет создания трех рабочих групп, рассказал Игорь Бабушкин, глава комиссии, губернатор Астраханской области. Первая призвана заниматься проблемами совершенствования мер социальной поддержки военных. «Ее главной задачей будет выстраивание комплексной системы адресного сопровождения ветеранов в целях адаптации к мирной жизни», – детализировал он.

    Вторая займется вопросами совершенствования оказания психологической и психотерапевтической помощи, а к задачам третьей будет относиться совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках поддержки участников СВО. «Что касается плана работы, то он будет формироваться и уточняться с учетом предложений, поступающих в комиссию и рабочие группы», – уточнил глава региона.

    «Мы помним, с какими проблемами столкнулась наша страна после массового возвращения победителей Великой Отечественной. Мы были свидетелями непростой адаптации к мирным реалиям ветеранов Афганистана и Чечни. Этот опыт бесценен. Он подчеркивает актуальность решения президента создать нашу комиссию именно сейчас», – заключил Бабушкин.

    В четверг в Москве состоялось первое заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей. Она была создана по инициативе Владимира Путина. Решение было принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов и фонда «Защитники Отечества».

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    4 апреля 2025, 11:42 • Новости дня
    Планировавшему теракт агенту Киева обещали эвакуацию детей на Запад

    Tекст: Александра Юдина

    Российскому военнослужащему, планировавшему теракт в военной части по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны за выполнение задания, сообщает СК.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российскому военнослужащему, планировавшему теракт по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны.

    Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконное хранение взрывчатых веществ.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что подозреваемый является членом запрещенного в России террористического сообщества.

    На допросе военнослужащий признался, что собирался заминировать автомобиль курсантов военных вузов, находясь на лечении в воинской части.

    Он продолжал общаться с куратором с Украины, который передал ему координаты тайника со взрывчаткой. При попытке изъять взрывчатые вещества, подозреваемый был задержан.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение на образовательное учреждение, подготовку которого вел житель Ижевска.

    До этого ФСБ  предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством.

    А жителя Белгородской области задержали по подозрению в подготовке теракта в Валуйках и намерении отравить российских военных.

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    3 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Анонсирован запуск кадровой платформы для подростков

    Львова-Белова анонсировала запуск кадровой платформы для подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    На IX Санкт-Петербургском Международном форуме труда обсудили вопросы трудовой занятости подростков, в том числе карьерные ожидания и профориентацию.

    Панельная дискуссия на тему трудовой занятости подростков состоялась в рамках IX Санкт-Петербургского Международного форума труда, сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Участниками стали представители государственных ведомств, бизнеса и общественных организаций. Основными темами обсуждения стали карьерные ожидания подростков, профориентация, а также роль государства и семьи в формировании трудовых установок.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова направила видеообращение участникам. Она отметила важность соблюдения баланса в трудовой деятельности подростков, чтобы работа не мешала образованию. В стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних вошли требования информированности, законности, безопасности и индивидуального подхода.

    Львова-Белова сообщила, что в стране действует 129 подростковых центров, 44 из которых реализуют программы профориентации и трудоустройства. В апреле планируется запуск кадровой платформы «Уполномоченный на результат», в которой подростки смогут пройти обучение с возможностью стажировок.

    По словам руководителя аппарата уполномоченного Алексея Газаряна, семья играет важную роль в трудовом воспитании молодежи. Он подчеркнул, что семейные практики, такие как приглашение детей на работу к родителям, могут способствовать созданию трудовых династий.

    Представитель портала HeadHunter Даниил Чугунов отметил рост числа вакансий для подростков на 150% за последние три года. Более 60% предложений для подростков сегодня приходится на сферу доставки товаров. Он подчеркнул важность поддержки ответственных и социально активных подростков.

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    4 апреля 2025, 08:30 • Новости дня
    Чернышенко прибыл в Гавану для участия в российско-кубинской комиссии

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, где примет участие в заседании российско-кубинской комиссии и посетит выставку технологических достижений.

    Вице-премьер России прилетел в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, передает РИА «Новости».

    Цель визита – участие в 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Чернышенко также планирует посетить выставку «Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений» Группы компаний «Геокуба».

    Кроме того, вице-премьер побывает на образовательных и производственных площадках.

    Во время визита Чернышенко уже посетил исторический комплекс Казармы Монкада, названный в честь генерала Гильермо Монкады, где его встретили дети с флагами России и Кубы.

    Этот визит проходит в год 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Куба, став страной – партнером БРИКС, усиливает сотрудничество с Россией.

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    4 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой БПЛА показывает отсутствие желания мира

    Tекст: Александра Юдина

    Атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, киевский режим атакой 107 беспилотников на территории России продемонстрировал отсутствие стремления к миру, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что количество дронов, отправленных на бомбардировку гражданских объектов, показательнее, чем заявления Владимира Зеленского о стремлении к урегулированию конфликта.

    Мирошник указал, что Киев нервно реагирует на продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Дипломат добавил, что такие действия Киева противоречат заявлениям о мирном урегулировании конфликта и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую.

    Ранее сообщалось, что при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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