Стартовала программа «Жить и создавать в России» для 900 студентов

Tекст: Александра Юдина

Стартовал первый окружной модуль флагманской программы «Жить и создавать в России» проекта «Твой Ход». Программа объединяет 900 студентов, готовых развивать молодежную политику и создавать социальные проекты.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сказал: «Проект «Жить и создавать в России» – больше, чем образовательная программа. В нем участники знакомятся с основами молодежной политики и разрабатывают инициативы по укреплению наших традиций и ценностей».

В этом году заявки подали более 4 тыс. человек, а экспертный отбор прошли 900 студентов.

Запланированы три модуля: «Жить», «Создавать» и «Жить и создавать в России». Первый модуль проходит в пяти регионах, включая Кемеровскую область и Ставропольский край.

Студенты узнают ценности молодежной политики, освоят навыки целеполагания и рефлексии, а также примут участие в походе для улучшения командного взаимодействия.

Во втором модуле студенты будут применять практические навыки и разрабатывать проекты. Заключительный модуль состоится на финальных мероприятиях проекта «Твой Ход», где участники обсудят, как жить и создавать в России. Программа также включает систему наставничества, где выпускники 2024 года будут поддерживать новых участников.