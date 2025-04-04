Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется
Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни не стоит в графике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в ближайшие дни телефонный разговор между Путиным и Трампом не планируется, передает ТАСС.
«Пока в графике ничего нет», – заявил Песков.
По данным издания Politico, в странах Европы полагают, что новая беседа между лидерами России и США может состояться уже в ближайшие дни.
NBC ранее сообщала, что американское руководство советует президенту США воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.