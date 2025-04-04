Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть на Пхукете

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Telegram-канал артиста, Паша Техник пережил клиническую смерть на таиландском острове Пхукет.

«Умер, завели, динамика положительная», – сообщается в Telegram-канале.

Рэпера госпитализировали в конце марта с сильным отравлением, и он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В четверг в Telegram-канале Паши Техника появилось сообщение о том, что менеджер доставил для него 20 килограммов лекарств. В пятницу обсуждался вопрос о транспортировке музыканта на вертолете в Бангкок.

Павел Ивлев известен как российский рэпер и музыкальный продюсер. Он является одним из основателей группы Kunteynir, популярной среди поклонников русского рэпа и андеграундной музыки.

Паша Техник пока не сможет вернуться из Таиланда на российскую территорию из-за состояния здоровья, сообщил генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

Состояние рэпера остается тяжелым, и существует высокий риск летального исхода, следует из письма лечащего врача.

Паша Техник был введен в искусственную кому 27 марта после отравления наркотиками в Таиланде и в настоящее время подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.