Орбан пообещал ужесточить закон о собраниях после протестов в Будапеште

Tекст: Ирма Каплан

Орбана встретила небольшая группа протестующих, которые безуспешно пытались преградить ему путь в здание радиостанции, где премьера ждали на интервью, передает Bloomberg.

Полиция не позволила радикалам помешать Орбану, и он сообщил на радио, что правительство Венгрии ужесточит законы для защиты прав пассажиров пригородных поездов и работников, которые оказались в пробках из-за перекрытых протестующими мостов.

Серия протестов, участники которых начали блокировать мосты, соединяющие Буду и Пешт, в час пик каждый вторник, стали реакцией на раннее решение Орбана запретить ежегодный Pride Parade («Парад гордости») – акцию представителей запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ в форме шествия. Критики решения венгерских властей расценивают это как посягательство на право на собрания.

Еще одной причиной выступлений оппозиции стало решение Венгрии выйти из Международного уголовного суда (МУС). По словам Орбана, решение страны связано с тем, что МУС превратился в политический орган, лишенный беспристрастности.

Как сообщала в феврале газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил о запрете в Будапеште проводить ЛГБТ-парады, так как после отъезда экс-посла США в Венгрии Дэвида Прессмана международной поддержки у подобных мероприятий в стране нет. Прессман за подобные решения упрекнул венгерские власти в «антиамериканских отношениях» и связях с Россией.