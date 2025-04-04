Названы причины крушения нефтетанкеров в Керченском проливе

Минтранс назвал причиной крушения танкеров в Черном море отсутствие кадров

Tекст: Вера Басилая

Старовойт отметил, что капитаны и судовладельцы не соблюдали установленные сезонные ограничения плавания в акватории Азовского моря и Керченского пролива, а экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с нормативами Минтранса России, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет для дальнейших действий. Комиссия Ространснадзора по итогам расследования подготовила предложения по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий в будущем. В числе предложений – введение превентивного мониторинга исполнения судами установленных для них ограничений по сезону, районам плавания и срокам освидетельствований.

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было завершено двумя комиссиями Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края решил привлечь Ространснадзор, Генпрокуратуру и международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью к разбирательству по делу о крушении танкеров у Керченского пролива.

Министерство транспорта сообщило, что Ространснадзор планирует провести внеплановые проверки водных объектов в Азово-Черноморском бассейне после аварии с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.

Правительственная комиссия утвердила план для подъема танкеров в Керченском проливе.