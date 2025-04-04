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Генерала Хо и его зама уволили из Агентства национальной безопасности США
NBC News: Генерал Хо и заместитель директора АНБ были уволены без объяснения причин
Генерал Тимоти Хо, возглавлявший киберкомандование США и Агентство национальной безопасности был уволен вместе с заместителем без объяснения причин.
Генерал ВВС Тимоти Хо, возглавлявший как Киберкомандование США, так и АНБ, занимал эту должность с февраля 2024 года. Его заместитель, Уэнди Нобл, была старшим гражданским руководителем агентства, передает NBC News.
Причины увольнения Хо и Нобл остаются неизвестными, несмотря на заявления представителей обороны и трех источников, знакомых с ситуацией. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев по этому поводу.
Оба освобожденных руководителя имеют богатый послужной список. Хо за более чем тридцать лет службы в ВВС специализировался на разведке и кибероперациях, а также имеет степень по русским исследованиям. Нобл работала в АНБ с 1987 года, поднимаясь по карьерной лестнице.
Конгрессмены-демократы резко раскритиковали администрацию Трампа за эти увольнения.
Джим Хаймс, ведущий демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, заявил, что «Генерал Хо – честный и прямолинейный лидер, и именно эти качества могли привести к его увольнению». Он также подчеркнул, что «Комитет по разведке и американский народ нуждаются в немедленном объяснении этого решения, которое делает всех нас менее безопасными».
Сенатор Марк Уорнер из Вирджинии назвал увольнение Хо «поразительным» и выразил сомнение в том, как это может повысить безопасность США в условиях беспрецедентных киберугроз.
Ларри Пфайффер, бывший старший сотрудник разведки, назвал увольнения «беспрецедентными» и выразил обеспокоенность тем, что политики пытаются взять под контроль специалистов с самыми мощными в мире возможностями для подслушивания.
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