ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос до 82%

ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян

Tекст: Вера Басилая

Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%. Большинство опрошенных – 83% считают, что он хорошо выполняет работу на посту главы государства, передает ТАСС.

Кроме того, 60% респондентов положительно оценили работу правительства, что на 2 процентных пункта больше, чем ранее. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, заявили 65% опрошенных, это на 6 процентных пунктов больше по сравнению с предыдущими результатами.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди опрошенных составил 47%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. Поддержка КПРФ снизилась до 7%, ЛДПР осталась на уровне 10%, а «Справедливая Россия – За правду» увеличила поддержку до 3%. Партия «Новые люди» потеряла 1 процентный пункт, уровень доверия снизился до 2%.

Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проводился с 28-30 марта среди 1,5 тыс. россиян.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», опубликованным в конце марта, 81% россиян доверяли президенту России Владимиру Путину, а 82% респондентов считали, что он хорошо выполняет свою работу.