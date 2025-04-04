Tекст: Александра Юдина

Авторы статьи пишут, что российская делегация, в состав которой вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, показала высокий уровень профессионализма на переговорах с США в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Washington Post отмечает, что российские представители имеют значительный опыт ведения переговоров, который исчисляется десятилетиями, и они досконально осведомлены обо всех аспектах украинского конфликта.

Аналитики, опрошенные WP, называют проведение переговоров по нормализации отношений между Россией и США, параллельно с консультациями по урегулированию конфликта на Украине, «большой победой российской дипломатии».

Газета обращает внимание на то, что сочетание усилий в двух этих направлениях свидетельствует о стратегическом подходе российской стороны.

Российская дипломатия, по мнению издания, показала свою способность эффективно участвовать в сложных международных процессах, что подчеркивается высоким уровнем подготовки и координации между различными ведомствами и представителями власти.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

Позднее в Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.