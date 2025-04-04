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Планировавшему теракт агенту Киева обещали эвакуацию детей на Запад
Российскому военнослужащему, планировавшему теракт в военной части по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны за выполнение задания, сообщает СК.
В Telegram-канале ведомства указано, что российскому военнослужащему, планировавшему теракт по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконное хранение взрывчатых веществ.
Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что подозреваемый является членом запрещенного в России террористического сообщества.
На допросе военнослужащий признался, что собирался заминировать автомобиль курсантов военных вузов, находясь на лечении в воинской части.
Он продолжал общаться с куратором с Украины, который передал ему координаты тайника со взрывчаткой. При попытке изъять взрывчатые вещества, подозреваемый был задержан.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение на образовательное учреждение, подготовку которого вел житель Ижевска.
До этого ФСБ предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством.
А жителя Белгородской области задержали по подозрению в подготовке теракта в Валуйках и намерении отравить российских военных.