Tекст: Дмитрий Зубарев

Ярославский заявил, что из-за строгих бюрократических норм подрядчики Минобороны Украины вынуждены производить устаревшие беспилотные летательные аппараты, сообщает РИА «Новости». Он пояснил, что контракты заключаются на поставку дронов с четко оговоренной комплектацией, включая тип батарей, моторов и радиооборудования, что ограничивает их обновление.

Ярославский отметил, что частоты коммуникации для дронов за полтора месяца менялись дважды, но комплектующие, указанные в контракте, не могут быть изменены. Поэтому производители продолжают выпускать беспилотники, которые не пригодны для использования на линии соприкосновения, и могут применяться только на полигонах. В результате на складах Минобороны Украины накопились сотни тысяч таких дронов.

По мнению Ярославского, в ВСУ отказываются от использования таких беспилотников, поскольку они неэффективны и их применение может привести к потерям среди операторов. Несмотря на то, что дроны можно доработать, для этого необходимы дорогостоящие комплектующие, на которые нет финансирования. Модификация тысячи дронов, по оценкам, может стоить около 30 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вскрыли закупку некачественной одежды для ВСУ, что привело к угрозе здоровью военнослужащих. Также обвинили 28 работников военной отрасли в хищении на сумму 36,5 млн долларов. В связи с уголовным делом отстранили главу департамента Минобороны Украины.