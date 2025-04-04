WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

Tекст: Вера Басилая

Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.