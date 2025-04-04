За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
В российском банке остался открытым счет украинского посольства
Счет украинского посольства в одном из российских банков, использовавшийся для оплаты консульского сбора, остается открытым, следует из судебных документов и данных налоговой.
Украинское посольство в Москве сохраняет открытый счет в одном из российских банков, который ранее использовался для оплаты консульского сбора, передает РИА «Новости».
В судебных документах и данных налоговой отмечается, что «действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют».
На сайте уже неработающей украинской дипмиссии в Москве до сих пор указаны реквизиты банковского счета, предназначенного для оплаты сбора. Функция перевода на этот счет остается доступной, несмотря на прекращение работы посольства.
Ситуация с открытым счетом и его использованием для консульских нужд вызвана прекращением работы украинского посольства в связи с нынешними политическими отношениями между странами.
Однако, как выяснили журналисты, данные о счете остаются в открытом доступе, что позволяет продолжать использовать его для консульских операций.
Украинский МИД ранее выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России.