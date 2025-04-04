Румынские полицейские работали наемниками в Конго

Сотрудники МВД Румынии использовали больничные для поездок в ДРК в составе ЧВК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренних дел Румынии провело проверку и обнаружило, что одиннадцать его сотрудников, включая восемь жандармов и троих полицейских, использовали больничные отпуска для поездки в Конго в составе частной военной компании, передает ТАСС. Эти сотрудники занимались инструктажем в ДРК и обладали доступом к секретной информации. После возвращения они продолжили службу в румынском МВД.

Ведомство инициировало уголовное расследование в отношении этих сотрудников, обратившись для этого в прокуратуру. Проверка продолжается, и в случае выявления новых фактов могут последовать дополнительные меры.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии выявило, что семь действующих военнослужащих использовали отпуска по уходу за детьми для поездки в Конго. Это расследование было начато после сообщений в румынских СМИ о том, что военный инструктор Хорациу Потра организовал отправку в ДРК около тысячи румынских наемников, включая десятки военных из элитных подразделений.

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