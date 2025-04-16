В пяти регионах России запустили центры адаптации мигрантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске пилотного проекта по созданию центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан в пяти регионах, передает ТАСС.Проект стартовал с начала 2025 года и охватывает Татарстан, Якутию, Хабаровский край, Кемеровскую и Челябинскую области. Голикова отметила, что от агентства ожидается активная и системная работа, с целью не только обеспечить адаптацию мигрантов, но и получить их обратную связь, что позволит оценить их отношение к России.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал, что адаптационные центры будут работать на базе государственных учреждений или автономных некоммерческих организаций, учрежденных регионами. В рамках проекта заключаются соглашения с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, и прорабатываются вопросы взаимодействия с органами внутренних дел.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер добавил, что цель адаптации заключается не только в обучении мигрантов, но и в том, чтобы они разделяли ценности и политику государства. В регионе усилены меры по недопущению конфликтов на национальной почве, и адаптационные центры активно оснащаются материально-технически и кадрово.

Как сообщалось, число иностранных граждан, охваченных адаптационной работой, в 2024 году превысило 400 тыс. человек, что сравнимо с миграционными потоками некоторых европейских стран. Баринов подчеркнул значимость проекта, в рамках которого мероприятия по адаптации включены в государственные программы и обеспечены финансированием.