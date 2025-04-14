Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Источник сообщил о приостановке выбора спецпредставителя ЕС по Украине
ТАСС: Процесс назначения спецпредставителя ЕС для переговоров по Украине приостановлен
Назначение спецпредставителя для переговоров по Украине в Европейском союзе приостановлено по ряду причин, сообщил источник.
Процесс назначения специального представителя Евросоюза для переговоров по ситуации на Украине приостановился по ряду причин, которые не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Процесс остановился, разговоры об этом сходят в кругах ЕС на нет, причины разные», – сказал он.
Ранее в европейских СМИ сообщалось об идее премьер-министра Испании Педро Санчеса назначить спецпредставителя, чтобы усилить влияние на переговорный процесс по Украине, однако глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите Евросоюза отвергла инициативу, заявив, что сама лучше всех подходит для этой роли.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о провале стратегии Евросоюза по Украине, которая, по его словам, способствует продолжению конфликта, а не достижению мира. Кроме того, Сийрято сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО говорил о необходимости обеим сторонам идти на уступки для достижения мира на Украине.