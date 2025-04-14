ФСБ: Россиян завербовали в Молдавии для диверсий в Самаре

Tекст: Мария Иванова

Двое россиян, задержанных ранее за подготовку диверсий в Самарской области, были завербованы украинскими спецслужбами на территории Молдавии, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что эти лица, Окрушко С. А. и Измайлова И. О., были завербованы в сентябре 2022 года.

Окрушко, избегавший призыва в Вооруженные силы РФ, получил украинское гражданство за сотрудничество, а Измайлову принудили к вербовке угрозами в адрес ее родственников на Украине.

После вербовки агенты прошли проверку на полиграфе в Кишиневе и были направлены в Самару для выполнения диверсионных задач. Сергей Окрушко обвиняется в диверсии, государственной измене, хранении и изготовлении взрывчатых веществ, а также в участии в террористическом сообществе. Измайлову обвиняют в госизмене и незаконных действиях с взрывчатыми веществами.

ФСБ России подчеркнула, что это не первый случай, когда Молдавия становится базой для украинской агентуры с целью диверсий в России. По их данным, молдавская территория используется для вербовки, обучения и снабжения агентуры с одобрения местных властей.

Ранее в понедельник ФСБ сообщила, что задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля, действуя по заданию украинской военной разведки. Также ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.