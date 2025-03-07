Путин обсудил обеспечение внутренней стабильности с с Совбезом России

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече обсуждалась важность обеспечения внутренней стабильности как основного условия для устойчивого и поступательного развития России.

«У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого, поступательного развития России по целому ряду направлений», – заявил Путин в начале встречи, передает ТАСС.

После вступительных слов президент передал слово главе Минюста Константину Чуйченко, который выступил с докладом.

На предыдущем совещании с СБ Путин обсуждал развитие отношений с партнерами по СНГ, заслушал доклады главы МИД Сергея Лаврова и директора ФСБ Александра Бортникова.