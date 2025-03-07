Путин пообещал вручить награду вынесшей тело мужа с поля боя медику из Тувы

Tекст: Александра Юдина

Во время встречи Путина с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» Монгуш поделилась своей историей, передает РИА «Новости».

Она рассказала, как в составе эвакуационной группы вынесла тело своего погибшего мужа из зоны боевых действий.

«Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины. В связи с отсутствием возможности служить на одном подразделении, мы не виделись больше года», – поделилась Монгуш.

Айдысмаа и ее муж, Дажы Омак, решили стать участниками спецоперации в 2023 году. Они не могли служить в одном подразделении, и из-за несовпадения графиков отпусков не виделись более года.

Когда Айдысмаа пришлось эвакуировать тело мужа, это была их первая встреча за длительное время.

Во время встречи Владимир Путин пообещал вручить ей государственную награду, подчеркнув ее мужество и самоотверженность.

Напомним, Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поблагодарил участниц СВО, назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом».

Президент предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО. Путин призвал с первых дней оказывать психологическую помощь родственникам погибших бойцов СВО.