Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Песков: США не стали дружественной страной для России из-за веры Рубио
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на религиозность госсекретаря США Марко Рубио, Америка не может считаться дружественной для России страной.
Песков заявил, что религиозность американского госсекретаря Марко Рубио не делает США страной с общими с Россией ценностями, передает ТАСС. Он отметил, что США не являются дружественной для России страной в данный момент. Представитель Кремля подчеркнул важность попыток реанимировать и восстановить двусторонние отношения между государствами.
Песков также отметил, что соблюдение религиозных обрядов, таких как обряд с нанесением пепла на лоб, является личным выбором каждого человека. «Что касается вероисповедания человека – это право каждого», – сказал он.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио удивил зрителей Fox News, появившись в эфире с крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного урегулирования конфликта на Украине.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.