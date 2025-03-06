Песков: США не стали дружественной страной для России из-за веры Рубио

Tекст: Валерия Городецкая

Песков заявил, что религиозность американского госсекретаря Марко Рубио не делает США страной с общими с Россией ценностями, передает ТАСС. Он отметил, что США не являются дружественной для России страной в данный момент. Представитель Кремля подчеркнул важность попыток реанимировать и восстановить двусторонние отношения между государствами.

Песков также отметил, что соблюдение религиозных обрядов, таких как обряд с нанесением пепла на лоб, является личным выбором каждого человека. «Что касается вероисповедания человека – это право каждого», – сказал он.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио удивил зрителей Fox News, появившись в эфире с крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного урегулирования конфликта на Украине.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.